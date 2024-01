24-Jähriger bleibt auf Kölner Zoobrücke liegen - und wird prompt festgenommen

Die Zoobrücke gilt als eine der Hauptverkehrsadern Kölns. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Klingt kurios, ist aber tatsächlich so passiert. Natürlich wurde der 24-Jährige nicht wegen des Vorfalls auf der Zoobrücke festgenommen, sondern wegen dem, was überhaupt dazu führte.

Denn wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, soll der Festgenommene im Laufe des Sonntags ein Restaurant in der Bahnhofstraße in Wiehl betreten und hier im Mitarbeiterbereich einen Autoschlüssel aus einer Jackentasche entwendet haben. Zudem schnappte er sich an der Garderobe eine bunte Jacke.

Mit dem geklauten Autoschlüssel setzte er sich schließlich hinter das passende Steuer und entfernte sich vom Tatort.

Blöd nur, dass der 24-Jährige nicht auf die Tanknadel geachtet hat. Denn als diese gegen 22 Uhr anzeigte, dass der Wagen keinen Sprit mehr hatte, war es zu spät: Der Mann blieb mit dem gestohlenen Fahrzeug mitten auf der Zoobrücke liegen.