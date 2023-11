30.11.2023 19:29 28-Jähriger attackiert Mann mit Bierglas in Bar: Jetzt sitzt er in U-Haft

In einer Kölner Bar eskalierte in der vergangenen Nacht ein Streit zwischen zwei Männern. Nach dem Angriff mit einem Bierglas ist ein 28-Jähriger nun in U-Haft.

Von Maurice Hossinger

Köln - In einer Bar auf der Zülpicher Straße kam es in der vergangenen Nacht zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ein 29-Jähriger wurde dabei schwer verletzt und liegt nun im Krankenhaus. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen nach genauer Zeugenbeschreibung auf der Zülpicher Straße festnehmen. (Symbolbild) © 123rf/footoo Die Kölner Polizei gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass sich ein 28-Jähriger gegen 0.30 Uhr dazu habe hinreißen lassen, seinem Kontrahenten ein Bierglas über dem Kopf zu zerschlagen. Das 29-jährige Opfer ging darauf zu Boden. Zeugen alarmierten sofort die Polizei und meldeten, dass sich der Tatverdächtige aus dem Staub mache. Auf der Zülpicher Straße konnte der Mann schließlich geschnappt werden. Noch am heutigen Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete umgehend U-Haft an.

