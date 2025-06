24.06.2025 21:28 SEK-Einsatz in Köln: Mann verschanzt sich mit Machete

Weil sich ein mutmaßlicher Randalierer mit einer Machete in seiner Wohnung in Bocklemünd/Mengenich verschanzte, musste das SEK in Köln ausrücken.

Von Volker Danisch Köln - Einen mutmaßlichen Randalierer, der mit einer Machete in einer Kölner Siedlung unterwegs gewesen sein soll, haben Spezialkräfte der Polizei in dessen Wohnung festgenommen. Alles in Kürze Mann mit Machete in Köln unterwegs

SEK-Einsatz im Stadtteil Bocklemünd/Mengenich

38-Jähriger in Wohnung festgenommen

Niemand bei Zugriff verletzt

Unterbringung in psychiatrischer Einrichtung angeregt Mehr anzeigen Das Sondereinsatzkommando der Polizei nahm in Köln einen mutmaßlichen Randalierer fest. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa Zeugen hätten den 38-Jährigen laut pöbelnd mit einer Machete in der Hand über nahegelegene Grünflächen im Stadtteil Bocklemünd/Mengenich laufen sehen, teilte die Polizei mit. Dann soll er in ein Mehrfamilienreihenhaus im Kurt-Weill-Weg gerannt sein. Polizisten umstellten den Wohnblock und forderten die Bewohner auf, in ihren Wohnungen zu bleiben. SEK-Beamte nahmen den Mann knapp dreieinhalb Stunden später in seiner Wohnung vorläufig fest und stellten eine Machete sicher. Verletzt wurde den Polizeiangaben zufolge bei dem Zugriff niemand. Ein Arzt habe die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung angeregt. Letztlich werde ein Richter darüber entscheiden, erklärte die Polizei.

Titelfoto: Marius Becker/dpa