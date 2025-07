Heranwachsender sticht auf 22-Jährigen ein: Polizei krallt sich Täter am Ebertplatz

Köln - Nach einem Messerangriff auf der Domplatte hat die Polizei am vergangenen Mittwoch (23. Juli) einen tatverdächtigen Heranwachsenden festgenommen.

Alles in Kürze

Die Polizei hat den Tatverdächtigen (18) am Kölner Ebertplatz gefasst - die Ermittlungen dauern weiter an. © Oliver Berg/dpa

Der 18-Jährige soll am 13. Juli einem 22-Jährigen bei einem Streit eine lebensgefährliche Stichwunde zugefügt haben, berichtete ein Polizeisprecher.

Auch ein Begleiter (18) des Verletzten kam mit leichten Schnittverletzungen davon.

Nun wurde der Tatverdächtige am Kölner Ebertplatz gefasst. Aufmerksame Mitarbeiter der Videoleitstelle hatten den 18-Jährigen gegen 19.30 Uhr per Videokamera entdeckt und Polizisten in der Nähe kontaktiert.