Bargeld und mehrere Kilo Drogen sichergestellt: Polizei schnappt Dealer-Trio vom Ebertplatz

Köln - Monatelang hatte sie ermittelt, am Montag konnte die Kölner Polizei endlich Vollzug melden: Drei mutmaßliche Drogendealer (24, 28, 34), die am Ebertplatz im größeren Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen, konnten festgenommen werden, berichtet die Polizei am Montag.