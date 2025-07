14.07.2025 19:04 Blutige Auseinandersetzung vor dem Kölner Dom: Mann lebensgefährlich verletzt

Eine Schlägerei auf der Kölner Domplatte ist am Sonntagabend so sehr eskaliert, dass ein 22-Jähriger lebensgefährliche Stichverletzungen am Bauch erlitt.

Von Jonas Reihl

Köln - Eine Schlägerei auf der Kölner Domplatte ist am Sonntagabend so sehr eskaliert, dass ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Alles in Kürze Schlägerei vor dem Kölner Dom: Mann lebensgefährlich verletzt

22-Jähriger erlitt schwere Stichverletzung am Bauch

Verletzter wurde notoperiert und verließ Krankenhaus wieder

Polizei sucht 18-Jährigen Verdächtigen mit dunkelbraunen Haaren

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden Mehr anzeigen Im Bereich des Kölner Doms ist es am Sonntagabend zu einer blutigen Auseinandersetzungen zwischen mehreren jungen Männern gekommen. © Oliver Berg/dpa Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern habe er laut Polizeibericht eine schwere Stichverletzung am Bauch erlitten. Er wurde notoperiert, hat das Krankenhaus auf eigenen Wunsch am Montag aber schon wieder verlassen. Sein Begleiter (19) trug zudem leichte Schnittverletzungen im Kopfbereich davon, die ambulant behandelt werden mussten. Die beiden Männer waren gegen 22.30 Uhr im Bereich der Domtreppe in Streit mit einem namentlich bekannten 18-Jährigen geraten. Eine zufällig anwesende Besatzung eines Rettungswagens hatte das Geschehen beobachtet und die beiden Verletzten anschließend erstversorgt, ehe die Rettungskräfte die Polizei alarmierten. Köln Crime Drogen, Waffen, Bargeld: Polizei räumt Köln-Kalk auf Köln Crime Einbruch in Kölner Kita: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Tätern Vor Ort angekommen, sicherten die Beamten Spuren und stellten ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Der Verdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt allerdings schon aus dem Staub gemacht. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Der Gesuchte wird als 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat dunkelbraune, gelockte Haare und war zur Tatzeit mit einem blauen Fußballtrikot, einer kurzen Hose und grünen Flip-Flops bekleidet. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221-2290 oder per E-Mail an die Beamten zu wenden.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa