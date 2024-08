Brandsatz in Kosmetikstudio geworfen - Kölner Polizei sucht Zeugen

Köln - Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag im Stadtteil Altstadt-Nord ein Kosmetikstudio in der Pfeilstraße angezündet.

In der Pfeilstraße in Köln brannten am frühen Dienstagmorgen die Geschäftsräume eines Kosmetikstudios. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska

Wie die Polizei in Köln am Morgen mitteilte, hatte der Täter zuvor noch die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats haben die Spurensicherung und Ermittlungen am Einsatzort übernommen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang noch auf der Flucht befindlicher Mann gegen 4 Uhr einen Brandsatz durch das zerstörte Fenster geworfen haben.

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte die Tat und gab an, dass er eine kleinere und dunkel gekleidete Person gesehen habe. Diese soll anschließend vom Tatort in Richtung Rudolfplatz gerannt sein.

Bislang liegen den Ermittlern keine Anhaltspunkte vor, dass die mutmaßliche Brandstiftung in irgendeinem Zusammenhang zu den Explosionen an und in Kölner Wohnhäusern in den vergangenen Wochen steht.