Brutaler Angriff aus dem Nichts: Mann prügelt Frauen grundlos krankenhausreif

Ein 36-Jähriger hat am Kölner Hauptbahnhof völlig grundlos mehrere Frauen angegriffen und schlug eine von ihnen mit der Faust krankenhausreif.

Köln - Völlig grundlos ist ein 36-Jähriger am Kölner Hauptbahnhof auf mehrere Frauen losgegangen und verletzte eines seiner Opfer derart, dass die Frau mit Schwellungen am Kopf in eine Klinik gebracht werden musste. Der Mann kam in eine psychiatrische Einrichtung.

Der 36-Jährige hatte sein nichts ahnendes Opfer am Gleis 10/11 des Kölner Hauptbahnhofs angegriffen. © Henning Kaiser/dpa Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Mittwochmorgen schilderte, standen die Frauen mit schwarzer Hautfarbe am vergangenen Montagmittag nichts ahnend am Bahnsteig 10/11 des Hauptbahnhofes, als dort gegen 13.30 Uhr der Unruhestifter auftauchte. Ohne jeglichen ersichtlichen Grund ging der Mann mit dem gleichen Phänotyp plötzlich auf eines der Opfer los, schlug der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht und ließ auch nicht von ihr ab, als eine S-Bahn auf dem Gleis einfuhr. Die Geschädigte musste später mit Kopfschmerzen und Schwellungen am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem der 36-Jährige mit seinem Opfer "fertig war", attackierte er unmittelbar danach direkt die nächste Frau, die an einem dortigen Treppenabgang gestanden hatte. Zum Glück habe eine weitere Eskalation jedoch durch das beherzte Eingreifen eines männlichen Reisenden unterbunden werden können, schilderte der Sprecher. Köln Crime Mann versucht, nach Polizeihund zu schlagen: Vierbeiner macht kurzen Prozess Der Angreifer floh zunächst vom Tatort, konnte jedoch schon wenig später im Rahmen der Fahndung im Bahnhofsgebäude durch eine Streife der Bundespolizei gestellt werden.

Eine Streife der Bundespolizei stellte den 36-jährigen Angreifer kurz nach den Taten im Bahnhofsgebäude. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Verfahren gegen 36-Jährigen in Vergangenheit wegen Schuldunfähigkeit eingestellt