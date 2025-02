Dreiste Masche im umkämpften Kölner Wohnungsmarkt: Polizei schnappt "Vermieter"

Köln - In Köln hat sich ein Mann (34) im hart umkämpften Wohnungsmarkt als Vermieter ausgegeben und mithilfe einer dreisten Masche von Wohnungssuchenden abkassiert. Mittlerweile sitzt der mutmaßliche Betrüger in Haft.

Wohnraum ist in Köln hart umkämpft. Ein mutmaßlicher Mietbetrüger (34) machte sich das zunutze - und kassierte ordentlich ab. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag berichtete, hatten Zivilfahnder den 34-Jährigen am Montag gegen 14 Uhr auf offener Straße in Bonn erkannt und nicht lange gefackelt.

Auf der Poppelsdorfer Allee schlugen die Beamten zu und nahmen den mutmaßlichen Mietbetrüger fest.

"Der [...] Mann, der selbst über keinen festen Wohnsitz verfügt, steht im Verdacht, sich in Köln mehrfach als Wohnungsinhaber ausgegeben und von potenziellen Mietern Kautionen sowie erste Monatsmieten kassiert zu haben", erklärte der Sprecher. Tatsächlich habe er die Wohnungen aber selbst angemietet - allerdings nie bezogen und auch keine Miete bezahlt, wie es weiter hieß.