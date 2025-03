28.03.2025 15:09 Einbrecher steigen in Kölner Kaufhaus ein, jetzt fehlt von ihnen jede Spur

In einem Kölner Kaufhaus sind in der Nacht zum Freitag Unbekannte in ein Kaufhaus eingestiegen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur!

Von Maurice Hossinger

Köln - In der Innenstadt sind in der Nacht zum Freitag Unbekannte in ein Schmuckgeschäft eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen. Die Polizei sucht derzeit mit Hochdruck nach den Tatverdächtigen. (Symbolbild) © 123rf/summertime72 Ersten Informationen der Polizei zufolge sei gegen 3 Uhr der Alarm auf der Breiten Straße losgegangen, weil eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Kurz darauf sollen die Einbrecher eine Vitrine aufgebrochen und zahlreiche Schmuckstücke geklaut haben. Laut den Beamten liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Um die Tatverdächtigen so schnell wie möglich zu ermitteln, ist man nun auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder mögliche Angaben zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 02212290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Titelfoto: 123rf/summertime72