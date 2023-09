11.09.2023 16:21 Ekel-Tat in Köln: Frau geht nachts über Straße, dann zerreißt ein Fremder ihre Kleidung!

In Köln-Zollstock kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer fast schon versuchten Vergewaltigung an eine 32-Jährige.

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln-Zollstock hat es in der Nacht zum Sonntag einen ganz perfiden Fall von sexueller Belästigung gegeben. Eine 32-Jährige wurde dabei Opfer eines Mannes, konnte den Angreifer jedoch eigenhändig in die Flucht schlagen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um den Fall aufzuklären. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Wie die Polizei am Montag berichtete, war die Frau zu Fuß auf dem Zollstockweg unterwegs gewesen, als sie gegen 1 Uhr plötzlich von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Täter soll demnach ihre Kleidung zerrissen und ihr binnen weniger Augenblicke an die Brüste und in den Intimbereich gegrapscht haben! Durch zahlreiche Faustschläge setzte die Frau sich zu wehr - mit Erfolg! Köln Crime Wer kennt diese lächelnden Betrüger? Sie sollen Kölner um Tausende Euro geprellt haben! Der circa 1,80 Meter große Tatverdächtige flüchtete schließlich zu Fuß in Richtung Vorgebirgsstraße. Die Frau war zuvor mit der Straßenbahn der Linie 12 vom Barbarossaplatz bis zur Haltestelle Gottesweg gefahren. "Aktuell laufen Ermittlungen, ob der Mann mit ihr von der Bahn aus gefolgt sein könnte", schilderte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, welche die Ekel-Tat mit angesehen haben könnten. Hinweise können telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail weitergeleitet werden.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa