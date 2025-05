Engländer in Kölner Altstadt heftig bedroht, plötzlich flitzt Täter mit Tasche davon

Köln - In der Kölner Altstadt haben am Wochenende drei Unbekannte ihr Unwesen getrieben und einen 27-Jährigen aus London bedroht und ausgeraubt. Mittlerweile sucht die Polizei nach dringend benötigten Zeugen.

Die Polizei ist momentan auf der Suche nach Hinweisen, um den Altstadt-Tätern auf die Schliche zu kommen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Den Informationen der Polizei zufolge war der Mann aus England am Freitagabend gegen 20.30 Uhr in der Altstadt unterwegs, als er in der Nähe des Parkhauses "Große Sankt Martin" plötzlich von einem kriminellen Trio angesprochen wurde.

Einer der drei Gesuchten soll ihn zunächst mit einem Messer bedroht und aufgefordert haben, seine Tasche herauszurücken. Aus Angst kam der 27-Jährige der Forderung nach, die Tasche wurde im Anschluss kontrolliert.

Kurz darauf krallten sich die zwei anderen Täter die Tasche und machten sich über die "Große Neugasse" in Richtung Rheinufer aus dem Staub. Der Dritte flüchtete über die "Bechergasse".

Die drei Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

circa 35 Jahre alt

gebräunte Haut

braune Haare

braune Augen

Dreitagebart

auffällige circa 5 Zentimeter lange Narbe unter dem linken Auge

graue Trainingsjacke

schwarze Jeans

Täter 2:

etwa 1,80 Meter groß

circa 30 bis 40 Jahre alt

dunkel gebräunt

braune Haare

dunkelgrauer Trainingsanzug

weißes T-Shirt

Täter 3: