Ermittler auf vier Pfoten: Dieser Hund hat einiges auf dem Kasten!

Köln - Dank der feinen Spürnase von Zollhund "Joep" ist Beamten am Flughafen Köln/Bonn in nur einer Nacht ein beachtlicher Fund ins Netz gegangen: Die Zöllner stießen auf knapp 44.000 unversteuerte Zigaretten und rund 1000 unversteuerte Zigarren.

Zollspürhund Joep erschnüffelte in nur einer Nacht eine beachtliche Menge an illegalen Glimmstängeln. © Bildmontage: Hauptzollamt Köln

Wie Jens Ahland, Pressesprecher des Kölner Hauptzollamtes, am Dienstag schilderte, war der fünfjährige belgische Schäferhund in der Nacht zum 19. August am Kölner Flughafen im Einsatz gewesen und erschnüffelte die illegale Fracht in mehreren Paketsendungen.

Demnach waren die unversteuerten Zigaretten vor ihrer Reise auf vier Pakete mit jeweils knapp 10.000 Stück verteilt worden und sollten eigentlich von Armenien nach Irland, in die Niederlande und zweimal nach Belgien verschickt werden.

Die Absender hatten die Rechnung jedoch ohne Joep gemacht, der die illegalen Kippen mühelos aufspürte!

"Alle Sendungen waren ausschließlich mit Zigaretten gefüllt und sollten angeblich Werbeartikel, Filzstifte oder Pappartikel enthalten", berichtete Ahland. Die rund 1000 unversteuerten Zigarren waren unterdessen auf dem Weg von Belgien nach Italien und steckten in einem Paket, in dem sich angeblich ein Holzblock befinden sollte.

Alle Glimmstängel wurden zunächst sichergestellt und sollen nach Abschluss des Verfahrens verbrannt werden, hieß es.