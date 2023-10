12.10.2023 17:13 Error! Hacker-Angriff legt Webseite der Stadt Köln lahm

Die Homepage der Stadt Köln wurde am Donnerstag von Hackern außer Betrieb gesetzt. Die Cyber-Attacke dauerte am Nachmittag weiter an.

Von Nicole Reich

Köln - Hacker haben zugeschlagen und die Webseite der Stadt Köln lahmgelegt. Die Cyber-Attacke lief am heutigen Donnerstagnachmittag noch, wie das städtische Presseamt mitteilte. Die Homepage der Stadt Köln wurde am Donnerstag von Hackern außer Betrieb gesetzt. © Montage: 123rf/benoklar, Screenshot/stadt-koeln.de Die Homepage stadt-koeln.de ist zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 17 Uhr) wieder erreichbar. "Es kann aber weiterhin zu kleinen Störungen kommen", erklärte die Stadt Köln. Grund dafür ist einer Mitteilung zufolge ein "massiver Hacker-Angriff". "Es handelt sich um einen sogenannten DDOS-Angriff [Distributed-Denial-of-Service]." Durch massenhafte Anfragen an den Server bei einem externen Dienstleister sei dieser vollkommen überlastet worden. Köln Crime Kriminelles Duo jagt Geldautomat in die Luft: Polizei steht vor einem Rätsel Seit dem Vormittag lässt sich die städtische Webseite demnach zeitweise nicht aufrufen. Städtische Daten und die IT der Stadtverwaltung seien nach aktuellem Stand nicht betroffen. Der Betreiber des Servers arbeite zurzeit an Gegenmaßnahmen, um die Cyber-Attacke zu stoppen. Die Rede war von zeitweise Hunderttausenden gleichzeitigen Anfragen pro Minute an den externen Webserver, über den stadt-koeln.de läuft. Den Angreifern geht es nach Informationen der Stadt wohl nicht darum, Daten zu erbeuten. Das Ziel der Hacker ist es offenbar lediglich, das System zu lähmen und außer Betrieb zu setzen.

Titelfoto: Montage: 123rf/benoklar, Screenshot/stadt-koeln.de