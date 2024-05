Flucht nur zum Teil erfolgreich: Rentner überraschen Einbrecher!

Köln - Das war vielleicht nicht die beste Tageszeit um zu Klauen: In Köln hat ein Rentner-Ehepaar am helllichten Tag drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Die Polizei konnte bereits einen der Tatverdächtigen Diebe festnehmen (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei heute mitgeteilt hat, war den beiden Senioren (73 & 74) am Samstagnachmittag direkt beim Nachhause kommen aufgefallen: Hier sind Diebe am Werk. Die Terrassentür war aufgehebelt. Alle Schränke und Schubladen waren geöffnet und geleert.

Als die drei Männer die Hausbesitzer sahen, flüchteten sie. Die sofortige Fahndung der Polizei brachte immerhin einen Teilerfolg: Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte direkt in der Nähe des Tatorts "An der Fliehburg" in Köln-Merheim festgenommen werden.

Mit dabei hatte der mutmaßliche Dieb ein Brecheisen, eine Wollmütze und erbeuteten Schmuck. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Unklar ist noch, wer die anderen beiden noch flüchtigen Männer sind. Beide sind etwa 1,65 Meter groß und schlank. Nach ihnen fahnden die Ermittler noch.