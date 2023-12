15.12.2023 09:58 Frau meldet verdächtigen Ladendieb, kurz darauf klicken die Handschellen

Am Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei am Donnerstag einen mehrfach per Haftbefehl gesuchten Mann geschnappt!

Von Maurice Hossinger

Am Hauptbahnhof Köln haben Polizisten am gestrigen Donnerstag den richtigen Riecher bewiesen und einen mehrfach per Haftbefehl gesuchten 44-Jährigen geschnappt. Während der Überprüfung seiner Identität wurde die Polizei auf sein Vorstrafenregister aufmerksam. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Der Mann war zuvor einer 25-jährigen Mitarbeiterin einer Parfümerie aufgefallen, weil dieser den Laden scheinbar trotz langen Aufenthalts ohne Einkauf verlassen hatte. Nur kurz nach Ladenschluss entdeckte sie den Mann zufällig erneut im Hauptbahnhof - samt mutmaßlich unbezahlter Produkte aus der Parfümerie. Dann rief sie die Polizei. Die Beamten fahndeten kurzerhand nach dem Mann und fanden ihn schließlich im Gebäude des Hauptbahnhofs vor. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Einsatzkräfte zwei Pflegeprodukte, einen Strickpullover aus einem Bekleidungs- sowie eine Lichterkette aus einem Einrichtungsgeschäft sicher. Außerdem trug der 44-Jährige ein verbotenes Einhandmesser in seinem Rucksack mit sich, das ebenfalls einkassiert wurde. Nur kurze Zeit später machte die Polizei dann die Entdeckung, dass der Mann gleich fünffach (!) gesucht wurde. Unter anderem hatte er sich Diebstahl, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung zuschulden kommen lassen. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest. Er soll noch am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa