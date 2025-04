Hinterrücks attackiert: Mutmaßlicher Messerstecher stellt sich bei Polizei

Mit diesen Fotos hat die Polizei nach dem mutmaßlichen Messerangreifer aus Chorweiler gesucht - mit Erfolg. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln (2)

Das Amtsgericht Köln hatte zuvor bereits einen Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen, "da bereits kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung erste zielführende Hinweise auf dessen Identität eingegangen waren", berichtet die Polizei am Dienstag.

Der 22-Jährigen wird demnach verdächtigt, in der Nacht zum 4. April gegen 1.40 Uhr in einer Tankstelle am Athener Ring mit einem der beiden Männer in Streit geraten sein.

Nachdem die 25-Jährigen dann das Geschäft verlassen hatten, soll der Kölner zunächst auf einen der beiden mit einem Messer von hinten eingestochen haben.

Als sein gleichaltriger Begleiter dem Angegriffenen zu Hilfe kam, soll der Beschuldigte auch diesem mit der Waffe in den Bauch gestochen haben. Anschließend ist er in Richtung Turkuplatz geflüchtet.