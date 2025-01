Junge Männer schlagen und treten auf Passanten ein: 47-Jähriger schwer verletzt

Die Kölner Polizei hat nach der schweren Attacke auf den Passanten Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Der 47-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Mittwoch zu Fuß auf dem Braunfelsweg in Seeberg unterwegs, als er von vier mutmaßlich jungen Männern mit Schlägen und Tritten attackiert und dabei schwer am Kopf verletzt worden sein soll.

"Laut Zeugen war man zuvor gegen Mitternacht auf offener Straße in Streit geraten und hatte sich lautstark verbal auseinandergesetzt", schilderte ein Sprecher der Beamten.

Nach dem Angriff flüchtete die Gruppe in Richtung der Karl-Marx-Allee.

Die Männer waren den Angaben zufolge dunkel gekleidet, während einer von ihnen eine rote Mütze getragen haben soll. Ein weiterer trug eine schwarze Mütze.