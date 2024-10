Junger Mann reist für Date mit "Emily" extra aus Bayern nach Köln an: Doch dann erkennt er die Wahrheit

Köln - Ein junger Mann (21) aus Bayern ist in Köln offenbar von mehreren Männern ausgeraubt worden. Nun fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Räubern!

Einer der mutmaßlichen Täter lächelt, während die beiden sich augenscheinlich am Konto des Geschädigten bedienen. © Polizei Köln

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag erklärte, hatte sich der Überfall am vergangenen Sonntagabend (6. Oktober) in der Kendenicher Straße im Kölner Stadtteil Zollstock zugetragen.

Demnach hatte der 21-Jährige nach bisherigem Stand der Ermittlungen zuvor über einen Messenger-Dienst Kontakt mit einer Person gehabt, die sich als "Emily" ausgab und mit der er sich in Köln verabredet hatte.

Der junge Mann war für das vermeintliche Date extra aus Bayern angereist, als er sich am besagten Abend allerdings gegen 20 Uhr in der Kendenicher Straße einfand, erlebte er eine böse Überraschung.

Dort soll der 21-Jährige nämlich auf die beiden abgebildeten Tatverdächtigen sowie einen weiteren Unbekannten getroffen sein, die den Allgäuer mit einer Schusswaffe und einem Elektroschocker bedrohten!

Das Trio forderte im Anschluss die Herausgabe seiner Bauchtasche samt Bargeld und Debitkarte, ehe sie ihr Opfer gewaltsam zu Boden brachten und schließlich in unbekannte Richtung davonliefen.