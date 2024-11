21.11.2024 12:57 787 Sprengstoff-Duo träumte schon vom großen Geld: Diese entscheidende Sache lief falsch!

In Köln kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Explosion in einer Bankfiliale. Mit dem Ergebnis dürften die Tatverdächtigen aber nicht zufrieden sein.

Köln - Nach der Explosion in einer Kölner Bank-Filiale haben zwei Tatverdächtige im Alter von 18 und 34 Jahren mit dem ganz großen Clou gerechnet. Nun hat die Polizei aber ein erstes kurioses Update geliefert. Die Filiale der Postbank wurde bei der Sprengstoff-Attacke extrem beschädigt. © Lars Jäger Die beiden Männer hatten am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr in einer Filiale der Postbank am Clevischen Ring für einen lauten Knall gesorgt. Offenbar sahen sich die inzwischen Festgenommenen schon mit jeder Menge Kohle in der Karibik. Einziges Problem: Das Duo hat nach neuesten Erkenntnissen der Polizei keinen Geld-, sondern einen Kontoauszugsdrucker in die Luft gejagt, der einem Geldautomaten zum Verwechseln ähnlich gesehen haben muss. Sowohl der 18- als auch der 34-Jährige schweigen bislang zu den heftigen Vorwürfen. Beide konnten nach kurzer Flucht schließlich am Mittwochmittag auf der Keupstraße eingefangen werden.

Sie sollen noch am heutigen Donnerstag vor einen Haftrichter treten.

