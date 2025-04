Trio lockt Mann (45) in Hinterhof und verprügelt ihn! Schulden Auslöser für Attacke?

Köln - Im Kampf gegen erpresserischen Menschenraub haben Ermittler der Kripo Köln am heutigen Freitag vier Wohnungen eines verdächtigen Trios durchsucht.

Die Ermittlungen der Polizei gehen nach den Durchsuchungen weiter. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Ganz besonders im Fokus stehen dabei drei Männer im Alter von 29, 31 und 33 Jahren und deren Buden in Köln, Langenfeld und Wuppertal.

Ihnen wird vorgeworfen, am 4. April einen 45-Jährigen unter einem Vorwand zu einem Treffen an der Rösrather Straße in Köln-Rath/Heumar gelockt und ihn anschließend mit einem Messer sowie einer Waffe zur Mitfahrt gezwungen zu haben.

Erst im Stadtteil Mülheim sollen sie ihn anschließend aus dem Auto und kurze Zeit durch Gewalt in einem Hinterhof festgehalten haben.