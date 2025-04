Kölner Polizei kontrolliert mehr als 100 Personen: Das steckt dahinter

Köln - Bei umfangreichen Schwerpunkteinsätzen in Köln zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben Polizisten am Dienstag rund 100 Personen kontrolliert und diverse Anzeigen gefertigt.

Als die Polizei einen Autofahrer (26) kontrollieren wollte, ergriff dieser kurzerhand die Flucht! Die Beamten stellten ihn wenig später. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

In einem weiteren Fall wollten Einsatzkräfte am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr einen 26-jährigen Mietwagen-Fahrer in Kalk kontrollieren, der jedoch aufs Gaspedal trat und in hohem Tempo davon bretterte.

Bei seiner Flucht ignorierte der einschlägig bekannte Mann ohne Führerschein dann mehrere rote Ampeln und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr, ehe er das Auto schließlich nahe der Gottfried-Hagen-Straße stoppte und zu Fuß weiter flüchtete. Die Polizei schnappte den 26-Jährigen allerdings schon wenig später und bat ihn anschließend zum vorläufigen Drogentest, der positiv anschlug.

Neben dem Wagen stellten die Beamten auch Bargeld und ein mitgeführtes Einhandmesser sicher und leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Insgesamt fertigte die Polizei nach der Kontrollaktion diverse Strafanzeigen wegen Drogenhandels, Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie gegen das Waffengesetz.