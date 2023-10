Kölner soll eigenen Vater (†83) getötet haben: Haftbefehl wegen Totschlags erlassen

Köln - Nach dem gewaltsamen Tod eines 83-jährigen Mannes in Köln ist gegen dessen Sohn (39) Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden.

Die Obduktion ergab, dass der Mann an Herzversagen "infolge mehrfacher stumpfer und scharfer Gewalteinwirkung" starb, wie der Sprecher sagte. Genaueres dazu werde noch rechtsmedizinisch untersucht.

Der Senior war am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag. Der 39-Jährige sei dringend verdächtig, seinen Vater attackiert zu haben.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte es in der Vergangenheit bereits häufiger Einsätze wegen häuslicher Gewalt in der Wohnung gegeben, in der Vater und Sohn gemeinsam lebten.