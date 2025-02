25.02.2025 16:03 Kölner Strandcafé brennt komplett aus: Polizei sucht Feuerteufel

Brandstifter gesucht! Die Kölner Polizei fahndet nach einem Brand in einem Strandcafé am Escher See nach dem Täter.

Köln - Nach mutmaßlicher Brandstiftung in einem Strandcafé am Escher See hat die Polizei inzwischen die Suche nach dem Feuerteufel gestartet! Die Polizei bittet nach der mutmaßlichen Brandstiftung um Hinweise aus der Kölner Bevölkerung. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei offiziell mitteilte, seien am gestrigen Montagmorgen (4.45 Uhr) Zeugen auf das Feuer aufmerksam geworden und hätten umgehend die Rettungskräfte gerufen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude vollständig ausbrannte. Nun suchen die Kölner Beamten nach weiteren Zeugen, die am frühen Morgen verdächtige Beobachtungen rund um das Café gemacht haben. Köln Crime Fünf Monate nach Explosion vor Kölner Club: Plötzlich meldet sich 16-Jähriger Ermittlungen zufolge soll es sich dabei um ein bewusst und gezielt gelegtes Feuer gehandelt haben. Verletzt wurde bei der Aktion aber glücklicherweise niemand. Hinweise zu potenziellen Tatverdächtigen können sowohl telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de weitergeleitet werden.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa