Kurioser Fall aus Köln: Hehlerin will Bestohlenem seinen eigenen Wagen verkaufen

Köln - Mit einem so hartnäckigen Beklauten (31) hat eine 35-jährige Hehlerin aus Köln wohl nicht gerechnet: Nachdem dem Mann sein BMW geklaut wurde, gab der sich auf einer Online-Plattform als Interessent an dem Wagen aus und traf sich mit der Frau zum "Verkaufsgespräch".

In Köln wollte eine mutmaßliche Hehlerin (35) einen gestohlenen Wagen verkaufen (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Von dem kuriosen Fall berichtet die Kölner Polizei am Montag (29. April).

Demnach habe sich der 31-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis am Sonntag (28. April) auf einem Parkplatz im Stadtteil Holweide mit der mutmaßlichen Hehlerin verabredet, um den BMW 330l von ihr zu kaufen.

Was die Dame nicht wusste: Der Interessent war in Wahrheit der rechtmäßige Besitzer des Wagens. Dieser war bereits am 20. April in Belgien gestohlen worden.

Anschließend durchforstete der Geschädigte diverse Internet-Auktionsplattformen nach seinem Sportwagen.