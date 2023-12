Männer geraten auf Feier in Streit, plötzlich sticht Täter-Trio eiskalt zu

Köln - Im Stadtteil Vogelsang sind am Freitagabend drei Männer bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nun nach den Tatverdächtigen und bittet um Hinweise!

Alle drei wurden umgehend in Kliniken transportiert und dort notoperiert. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet nun mit Hochdruck nach den Tätern.

Das Trio im Alter von 34, 40 und 45 Jahren soll offiziellen Angaben zufolge mit den Tatverdächtigen in einen kurzen Streit geraten sein.

Auch Zeugen werden gebeten, sich zu verdächtigen Beobachtungen bei den Beamten zu melden.

Hinweise zur Tat können sowohl telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Einsatzkräfte weitergeleitet werden.