Messerattacke am Bahnhof: Mann versucht Kölner Polizisten in den Hals zu stechen

Köln - Am Kölner Hauptbahnhof haben sich jüngst Szenen abgespielt, die für Kopfschütteln sorgen: Erst provozierte ein 43-Jähriger die dort anwesenden Bundespolizisten, dann zückte der Mann plötzlich ein Messer und griff einen Beamten an! Der Mann landete in einer Zelle.