Nach heftiger Auseinandersetzung am Ebertplatz: Passant findet lebensgefährlich verletzten 16-Jährigen

Köln - Am Ebertplatz nahe des Hansarings hat am heutigen Sonntagmorgen ein 16-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Was genau der Hintergrund für die Auseinandersetzung war, ist bislang noch nicht geklärt.

Aufgrund zahlreicher Videoaufnahmen konnten die Beamten nur wenig später einen verdächtigen 24-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen.

Die alarmierten Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Dort wurde er schließlich notoperiert.

Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung geraten.

Zeugen, welche die Auseinandersetzung am Sonntagvormittag beobachtet haben und den Beamten wichtige Hinweise liefern könnten, sollen sich telefonisch unter 02212290 oder per Mail an die Beamten wenden.