12.03.2024 16:56 Nach monatelangen Ermittlungen: Polizei geht Kölner Einbrecher-Bande ins Netz!

In Köln hat die Polizei am Dienstag fünf miteinander verwandte Männer in den Stadtteilen Porz und Buchheim festgenommen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Polizei hat am heutigen Dienstag fünf Männer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren festgenommen. Das steckt dahinter! Die Polizei nahm die Verdächtigen am heutigen Dienstagmorgen fest. (Symbolbild) © 123rf/footoo Den Männern wird nach Angaben der Polizei vorgeworfen, seit Oktober vergangenen Jahres für insgesamt 14 Einbrüche verantwortlich gewesen zu sein. Ziel ihrer Taten waren dabei offenbar die vor den jeweiligen Häusern abgestellten Autos. In drei der Fälle soll die Gruppe die geklauten Fahrzeuge samt gefälschter Papiere verkauft haben. Eingebrochen seien die fünf unter anderem in Köln, im Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und Düsseldorf. Bei der am heutigen Dienstag über die Bühne gegangenen Durchsuchung fanden die Ermittler außerdem noch zahlreiches Diebesgut. Anfang Dezember hatte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen die fünf Tatverdächtigen erlassen.

