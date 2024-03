Nach Tod von 15-Jährigem: Internationaler Haftbefehl gegen dritten Mann ausgestellt

Köln - Zwei Tatverdächtige wurden nach dem Fund einer Leiche eines Jugendlichen (†15) am Mülheimer Hafen in Köln bereits festgenommen. Nun jagt die Polizei einen dritten mutmaßlichen Täter.

Am Mülheimer Hafen in Köln wurde am Sonntagmorgen (10. März) die Leiche eines 15-jährigen Jugendlichen gefunden. © Sascha Thelen/dpa

Der Gesuchte stehe in dringendem Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, teilt die Kölner Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag mit. Nach dem Mann werde nun per internationalem Haftbefehl gefahndet, so die Ermittler weiter.

Er soll gemeinsam mit den beiden bereits festgenommenen Verdächtigen am frühen Sonntagmorgen (10. März) gegen 1.30 Uhr das 15-jährige Tatopfer vor einer Gaststätte in Köln-Mülheim entführt haben.

Im Verlauf der Nacht sollen die Verdächtigen den Jugendlichen dann auf die Mülheimer Insel gebracht und hier mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Leichnam des Jugendlichen wurde anschließend in der Nähe des Hafenbeckens abgelegt.

Hier wurde der Leichnam gegen 8 Uhr am Morgen von Polizeikräften gefunden. Bereits zuvor konnten zwei der Tatverdächtigen nach Zeugenaussagen vorläufig festgenommen werden. Am gestrigen Montag wurden die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt.