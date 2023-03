Nach Überfall auf 54-Jährige an Haltestelle: Polizei fahndet nach diesem Tatverdächtigen

Mit einer blauen Cap und schwarzer Kleidung wurde einer der Tatverdächtigen an der Haltestelle aufgenommen. © Polizei Köln

Das Duo soll am 22. Juni 2022 an der Köln-Michaelshoven-Haltestelle die Frau gegen 21 Uhr überfallen und so lange und stark an ihrem Rucksack gerissen haben, bis sie zu Boden stürzte.

Anschließend machten sich die beiden ohne Beute aus dem Staub und hauten in unbekannte Richtung ab.

Das Opfer verletzte sich bei dem Vorfall an beiden Knien und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nun hat die Polizei allerdings die Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer also an jenem Mittwochabend im vergangenen Sommer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder gar die Identität der beiden Tatverdächtigen kennt, soll sich umgehend bei den Beamten melden.