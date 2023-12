Obdachloser (26) will Frau in Straßenbahn vergewaltigen: Polizei findet Mann auf ihr liegend

Köln - Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung am vergangenen Wochenende hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen.

In einer Kölner Straßenbahn fiel der junge Mann über die Frau her und griff ihr unter die Klamotten. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Der junge Mann soll sich am Sonntag in einer Straßenbahn in Köln-Niehl gegen 5 Uhr morgens auf das Opfer gestürzt und ihr unter die Bekleidung gegriffen haben.

Ein Anwohner bemerkte die lauten Schreie der Frau und rief umgehend die Polizei. Diese konnte den 26-Jährigen noch auf der Frau liegend festnehmen.

Die Kölnerin kam mit einem gewaltigen Schrecken davon. Der Tatverdächtige wurde noch am Sonntag wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung einem Haftrichter vorgeführt.