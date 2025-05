05.05.2025 18:35 Obdachloser in Restaurant abgewiesen, plötzlich zieht er Messer

Ein Obdachloser hat in einem Restaurant in Köln-Merheim für Angst und Schrecken gesorgt. Der Wirt (68) wird den Abend so schnell wohl nicht vergessen.

Von Maurice Hossinger

Köln - Weil er von einem Restaurantbesitzer kein kostenloses Fleisch erhalten hatte, zückte ein Obdachloser (25) in Merheim plötzlich ein Messer und bedrohte den 68-jährigen Wirt. Die Polizei war blitzschnell zur Stelle und sammelte den 25-Jährigen nach wenigen Metern ein. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa Nach Angaben der Polizei war der junge Mann zusammen mit einem 40-Jährigen gegen 22.40 Uhr am Sonntagabend in ein Restaurant auf der Olpener Straße gegangen. Innerhalb kurzer Zeit soll sich die Szenerie schließlich hochgeschaukelt haben. So hoch, dass der 25-Jährige den Wirt mit einem Messer aus der Besteckauslage bedroht und einem einschreitenden Mitarbeiter (55) mit der Faust ins Gesicht geboxt hatte. Schon nach ein paar hundert Metern konnten die Beamten den besoffenen Störenfried allerdings stellen und eine zuvor geklaute Musikbox an den Wirt zurückgeben. Ein Alkoholtest stellte schließlich fest, dass der Obdachlose bei der Aktion rund zwei Promille im Blut hatte. Er soll noch am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in U-Haft gesteckt werden.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa