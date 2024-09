Online-Banking: Kölner Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Beim sogenannten "Quishing" sollen Bankkundinnen und -kunden ihre Login-Daten auf Fake-Webseiten eingeben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Dabei nutzen Kriminelle QR-Codes auf täuschend echt aussehenden Briefen von Banken, um sensible Daten der Kunden zu erhalten.

Darin werden die Empfängerinnen und Empfänger aufgefordert, den QR-Code mit dem eigenen Smartphone zu scannen. Anschließend werden sie auf eine Fake-Webseite weitergeleitet. Hier sollen sie dann ihre Bank-Zugangsdaten eingeben.

Die Daten werden anschließend an die Betrüger weitergeleitet, sodass diese unbehelligt auf die Konten ihrer Opfer zugreifen und große Mengen Geld erbeuten können.

Doch was kann man dagegen tun? "Seien Sie genauso sorgfältig wie beim Umgang mit E-Mails von unbekannten Absendern", meint die Kölner Polizei in einer Mitteilung am Montag. Die Codes sollen demnach nur dann gescannt werden, wenn die Echtheit des Briefes bestätigt wurde.