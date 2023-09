Polizeihund schnappt bei Einbrecher zu: Er versteckte sich im Keller des Kölner Standesamtes

Ein Polizeihund hat im Kölner Standesamt einen Einbrecher aufgespürt und zugebissen. (Symbolbild) © 123RF/cynoclub

Die Polizei war am vergangenen Samstag gegen 22.40 Uhr zum Standesamt der Stadt Köln am Gülichplatz in der Altstadt ausgerückt, wie ein Sprecher mitteilte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Eindringling gerade mehrere Bürotüren sowie die Tür zum Kassenraum aufgehebelt und dadurch die Alarmanlage ausgelöst.

Mehrere Streifenteams durchkämmten auf der Suche nach dem Einbrecher das Gebäude. Dabei kam auch ein Spürhund zum Einsatz.

Tatsächlich nahm der fünfjährige Malinois nach kurzer Zeit die Fährte des Einbrechers auf und überraschte diesen in seinem Versteck im Keller des Standesamtes.

Der 29-Jährige, der einen Schraubenzieher und weitere Tatwerkzeuge bei sich trug, erlitt leichte Bissverletzungen und musste nach seiner Festnahme kurz im Krankenhaus behandelt werden.