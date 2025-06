Radfahrer bedroht Kölnerin mit Messer und fährt mit Einkaufskorb davon

Köln - Ein komplett in schwarz gekleideter Mann soll am gestrigen Mittwochmorgen zwei Fußgängerinnen im Stadtteil Neubrück überfallen und eine von ihnen mit einem Messer bedroht haben. Nun sind Zeugen gefragt!

Alles in Kürze

Der Unbekannte soll die beiden Frauen um 10 Uhr auf dem Rather Kirchweg entdeckt und direkt versucht haben, nach dem Einkaufskorb einer 44-Jährigen zu greifen.

Um den Mann so schnell wie möglich ausfindig zu machen sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen. Hinweise können sowohl telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de durchgegeben werden.