Raserei mit Folgen: Polizei schnappt fünf Männer und stellt Sportkarren sicher

Gleich fünf Raser sind der Polizei am Osterwochenende in Köln und Umgebung ins Netz gegangen. So ist es dazu gekommen!

Von Maurice Hossinger

Köln - Am Osterwochenende hat die Kölner Polizei ganze Arbeit geleistet und gleich fünf Raser konsequent aus dem Verkehr gezogen. Für die Polizei waren die Einsätze am Osterwochenende ein voller Erfolg. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa Den Startschuss hatten dabei zwei junge Männer im Alter von 25 und 22 Jahren auf dem Clevischen Ring in Köln-Mühlheim gegeben. Nachdem das Duo mehrfach mit durchdrehenden Rädern einen "Rennstart" simuliert hatte, bretterten die beiden im Anschluss viel zu schnell durch die Stadt. Bei der kurz darauf folgenden Kontrolle war dann aber Endstation - sowohl Lappen als auch Handys und Autos gingen in den Besitz der Polizei über. Ebenfalls gegen das Gesetz verstoßen hatte am Ostersonntag ein 28-Jähriger. Köln Crime Polizei nimmt illegale Drogenplantage hoch - 35-Jähriger in Handschellen abgeführt Der Mann zog auf der A560 Richtung Hennef die Blicke der Polizei auf sich und trat im Anschluss munter aufs Gas seines getunten BMW, statt die Anhaltezeichen der Beamten zu beachten. Auf Höhe der Anschlussstelle Hennef-West hatte der 28-Jährige schließlich ein Einsehen.

Seinen Sportwagen ist er trotzdem los. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der BMW nicht zugelassen war. Für den Abschluss der Raserei sorgten am späten Ostermontag drei Männer, die sich auf dem Rheinuferweg ein Autorennen geliefert haben sollen. Ein Zeuge bemerkte die waghalsigen Manöver und alarmierte sofort die Polizei. Wenig später gingen den Beamten zwei der Fahrer im Alter von 19 und 20 Jahren sowie ein Toyota und BMW ins Netz.

