Schock im Kölner Hauptbahnhof: Mann vor einfahrende S-Bahn geschubst!

Köln - Perfide Tat im Kölner Hauptbahnhof ! Ein Mann (25) hat seinen Kontrahenten (49) im Streit vor eine einfahrende S-Bahn geschubst. Der Zugführer konnte dank einer Vollbremsung in letzter Sekunde Schlimmeres verhindern.

Im Kölner Hauptbahnhof ist ein Mann (49) ins Gleisbett vor eine einfahrende S-Bahn geschubst worden. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Der 49-Jährige zog sich bei seinem Sturz ins Gleisbett zwar leichte Verletzungen zu, die S-Bahn hielt aber glücklicherweise noch rechtzeitig an, bevor es zu einer Kollision kommen konnte, wie ein Sprecher der Bundespolizei am heutigen Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte sich der Vorfall bereits am Dienstag gegen 18.40 Uhr am Bahnsteig 10/11 ereignet. Die beiden Männer waren aus nicht bekanntem Grund in Streit geraten.

Die Auswertung von Überwachungsaufnahmen aus dem Hauptbahnhof ergab, dass der 49-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten zunächst einen Kopfstoß verpasst hatte.

Der 25-Jährige habe ihn daraufhin geschubst, sodass er rückwärts ins Gleis fiel, auf dem Schienenkopf landete und sich dabei verletzte.