18-Jähriger auf Schulweg Opfer heftiger Prügel-Attacke: Polizei sucht feige Täter!

Köln - Zwei Monate nach der Prügel-Attacke auf einen 18-Jährigen in Köln-Porz hat die Polizei nun um dringende Zeugenhinweise gebeten!

Wenig später machten sich die Tatverdächtigen schließlich in Richtung der Kirche St. Maximilian Kolbe aus dem Staub.

Nach Angaben der Polizei war der Schüler am 18. Juni gegen 9 Uhr auf dem Weg zur Schule, als er auf der Stresemannstraße von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde.

Um die Attacke aufklären zu können, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Zeugen, welche die Tat am 18. Juni beobachtet haben oder gar Hinweise auf den Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben können, sollen sich telefonisch unter 02212290 oder per E-Mail an die Polizei wenden.