Taxifahrer rast absichtlich in Fußgängergruppe - Mehrere Verletzte in Kölner Altstadt

Ein Taxifahrer (44) soll in der Kölner Altstadt absichtlich in eine Personengruppe gerast sein. Mehrere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen!

Von Laura Miemczyk

Köln - In der Kölner Altstadt haben sich am Montag unfassbare Szenen zugetragen: Ein Taxifahrer (44) soll dort absichtlich Fußgänger angefahren haben, wobei mehrere Menschen teils schwer verletzt wurden. Der 44-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Der Taxifahrer war die Mühlengasse in der Kölner Altstadt laut Zeugen in hohem Tempo entlang gebrettert. © Horst Konopke Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagnachmittag erklärten, war der Taxifahrer aus Velbert am Montagabend gegen 22 Uhr laut Zeugenaussagen mit seinem VW Passat in hohem Tempo die Kleine Budengasse Richtung Alter Markt entlang gebrettert. Auf Höhe der Bechergasse sei der Mann dann gezielt auf mehrere Fußgängerinnen zugefahren und erfasste zwei Frauen (22, 23), die auf den Alter Markt gehen wollten, frontal. "Danach sei das Taxi mit unverminderter Geschwindigkeit auf der Mühlengasse in Richtung Rhein auf drei weitere Frauen zugefahren", schilderte der Sprecher. In Höhe des Peters-Brauhauses habe der Taxifahrer dann zwei von ihnen (25, 27) erfasst, während die dritte Frau gerade noch rechtzeitig beiseite springen konnte. Ein Kellner (34) des Brauhauses, der Zeuge des Vorfalls wurde, nahm zu Fuß die Verfolgung des 44-Jährigen auf. Auf der Großen Neugasse sei ihm das Taxi ungebremst entgegengekommen, sodass der Zeuge trotz eines Sprungs zur Seite vom Außenspiegel des Taxis touchiert und leicht verletzt wurde. Letztlich gelang es dem mutigen Kellner jedoch, den 44-Jährigen, der inzwischen aus dem Taxi ausgestiegen war, festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann wurde schließlich am Alter Markt festgenommen.

Die Kölner Polizei nahm den Mann (44) fest und beschlagnahmte unter anderem sein Taxi. (Symbolbild) © 123rf/lensw0rld

Junge Frauen absichtlich von Taxi angefahren: Mutiger Zeuge greift ein

Die Polizei beschlagnahmte nicht nur das Taxi sowie abgebrochene Fahrzeugteile, sondern stellte auch den Führerschein und den Fahrgast-Beförderungsschein des Beschuldigten sicher. Die 22- und 27-jährigen Fußgängerinnen wurden derweil schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Da der Mann mutmaßlich unter Kokain- und Cannabiseinfluss stand und obendrein auch noch Kokain in seinem Taxi entdeckt wurde, ordneten die Einsatzkräfte zudem die Entnahme einer Blutprobe an. "Nach ärztlicher Untersuchung wies der Notarzt den festgenommenen Beschuldigten in eine psychiatrische Klinik ein", so die Beamten.

Auf seiner Irrfahrt erfasste der Taxifahrer (44) auch einen couragierten Kellner (34), der den Mann jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. © Horst Konopke

Bezug zu weiterer Tat in Essen: Polizei sucht Zeugen