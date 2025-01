Vergewaltigung in Hotelzimmer: Kölner Polizei ermittelt nach Silvesternacht

Nach dem Jahreswechsel sind bei der Kölner Polizei bislang weniger Anzeigen als im Vorjahr eingegangen. © Christoph Reichwein/dpa

Wie die Beamten am Mittwoch schilderten, zeigen die Kriminalitätszahlen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt einen rückläufigen Trend, insbesondere bei den Straftaten in den bekannten Feierzonen in der Altstadt, Neustadt und im Stadtteil Deutz.

"Wurden dort während und nach dem Jahreswechsel 2023/2024 noch 165 Straftaten zur Anzeige gebracht, sank diese Fallzahl nunmehr auf 130 Delikte", berichtete ein Sprecher.

Delikte wie Raub, Körperverletzungen und Taschendiebstähle verzeichneten den Angaben zufolge einen Rückgang, während die Beamten "bei den ausgewählten Delikten mit anzunehmendem Silvesterbezug" bereits "eine Vielzahl von Tatverdächtigen erfasst" haben.

Darüber hinaus wurden bei der Polizei aber auch zwei Sexualdelikte angezeigt: eine Vergewaltigung in einem Hotelzimmer und eine sexuelle Belästigung auf der Straße. Auch hier seien die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr, in dem sechs Delikte angezeigt worden waren, gefallen.

Lediglich bei den Sachbeschädigungen verzeichneten die Beamten einen leichten Anstieg von sieben Anzeigen im Vorjahr auf acht Fälle in diesem Jahr.