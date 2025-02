Weil er eingreift, als Gruppe Nazi-Lied singt: Mann wird vor Augen von Sohn brutal angegriffen

Aktuell ermittelt die Abteilung Staatsschutz der Kölner Polizei in dem Fall. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Laut Polizeiangaben wurde der Mann am Abend des 7. Februar von einem Unbekannten, der mit einer zwölf- bis 15-köpfigen Gruppe unterwegs war, attackiert und im Gesicht verletzt. Er zog sich unter anderem eine blutende Platzwunde an der Stirn zu.

Zuvor hatte er gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn nach einem Restaurantbesuch auf ein Taxi gewartet. Dabei seien ihm laut "Kölner Stadt-Anzeiger" die jungen Männer aufgefallen, wie sie das sogenannte "Erika-Lied" singend durch die Innenstadt zogen.

Das Lied wird seit einiger Zeit vor allem in den sozialen Medien verwendet, um Videos mit nationalsozialistischem Bezug musikalisch zu untermalen.

Als der 48-Jährige den Gesang hörte, rief er der Gruppe quer über die Straße "Scheiß Nazis" zu und stieg anschließend in das Taxi. Daraufhin habe sich der Unbekannte aus der Gruppe gelöst, sei zu dem Wagen gelaufen und habe dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so die Polizei. Anschließend kehrte er in aller Seelenruhe zu seinen Begleitern zurück.