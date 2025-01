Zeuge schlägt Alarm: Eingangstür von Moschee beschädigt und Innenräume durchwühlt

Köln - In Köln sind nach Angaben der Polizei die Glasscheiben der Eingangstüren einer Moschee in der Südstadt beschädigt und die Innenräume durchwühlt worden.

Die Polizei nahm am Dienstag einen 29-jährigen Verdächtigen in der Kölner Südstadt fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Kurz nach der Tat am frühen Dienstagmorgen gegen kurz nach 4 Uhr nahm demnach eine Polizeistreife einen 29-Jährigen in der Nähe der Moschee fest, der Schnittverletzungen an den Händen hatte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, leistete er bei seiner Überprüfung Widerstand. "Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt", schilderte ein Sprecher.

Der Mann war den Angaben zufolge stark alkoholisiert und hat keinen festen Wohnsitz.