Zeugen hören lauten Knall, dann steigt Rauch auf: Pyro-Zündung in Kölner Keupstraße?

Köln - Mitten in der Nacht haben Unbekannte in Köln-Mülheim im Eingangsbereich eines Wohnhauses mutmaßlich Pyrotechnik gezündet und mit der Aktion einen erheblichen Sachschaden verursacht. Nun ermittelt die Kriminalpolizei!

Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte im Eingangsbereich des Hauses Pyrotechnik gezündet hatten. © Lars Jäger

Wie die Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Abend in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatte sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag gegen 2.30 Uhr in der Keupstraße ereignet.

Demnach hatten sowohl Gäste einer angrenzenden Bar als auch mehrere Anwohner erst einen lauten Knall gehört und kurz darauf beobachtet, wie Rauch vor dem betroffenen Wohnhaus aufstieg.

Nach bisherigen Erkenntnissen und einer ersten Auswertung von sichergestelltem Spurenmaterial gehen Spezialisten davon aus, dass Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand gezündet hatten, woraufhin mehrere Scheiben und die Eingangstür des Gebäudes stark beschädigt und deformiert wurden.

"Nach aktuellem Stand sind die Wohnungen in den oberen Etagen nicht betroffen und weiterhin bewohnbar. Von einem hohen Sachschaden ist jedoch auszugehen", schilderte ein Polizeisprecher.



Verletzte gab es glücklicherweise nicht.