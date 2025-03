26.03.2025 17:12 Zirkuszelt steht in Flammen: Dann machen Polizisten wichtige Entdeckung in privatem Video

In Köln-Wahn ist in der Nacht zu Mittwoch ein Zirkuszelt in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Von Laura Miemczyk

Köln - In der Nacht zu Mittwoch ist ein Zirkuszelt in Köln-Wahn in Flammen aufgegangen. Wie sich wenig später herausstellte, hatte wohl ein Feuerteufel seine Finger im Spiel. Ersten Ermittlungen zufolge war das Zirkuszelt wohl absichtlich in Brand gesteckt worden. (Symbolbild) © Armin Weigel dpa/lby Nach Angaben eines Sprechers der Kölner Polizei hatten mehrere Passanten am späten Dienstagabend gegen 21.20 Uhr das Feuer in der Albin-Köbes-Straße gemeldet. An dem Zirkuszelt entstand demnach ein Schaden von mehreren Tausend Euro, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand. Nachdem die Polizei sich im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen auch private Videoaufnahmen angesehen hat, deuten erste Hinweise darauf hin, dass ein bislang noch nicht identifizierter Mann die Plane des Zeltes vorsätzlich in Brand gesteckt haben soll. Köln Crime Täter noch auf der Flucht! Mann in Köln niedergestochen - jetzt ermittelt die Mordkommission Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke und eine Hose mit Reflektoren am Knie. Die Beamten sind auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zum Tatverdächtigen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Titelfoto: Armin Weigel dpa/lby