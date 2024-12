Dabei saß er im Knast: 21-jähriger Häftling soll an Mega-Drogenraub mitgewirkt haben

Im Kölner Raum und in der Domstädter Innenstadt war es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Explosionen gekommen. © Henning Kaiser/dpa

So soll ein 21-Jähriger, der wegen der mutmaßlichen Beteiligung an Drogengeschäften in U-Haft sitzt, auch an dem Raub einer großen Menge Cannabis aus einer Lagerhalle in Hürth beteiligt gewesen sein. Der Raub soll der Auslöser für die Gewaltspirale gewesen sein.

"Ihm wird vorgeworfen, zusammen mit weiteren Personen in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni circa 350 Kilogramm Marihuana entwendet zu haben", teilte die Ermittlungskommission "Sattla" (arabisch für Haschisch) mit. Dabei sollen auch Maschinenpistolen mitgeführt worden sein.

Seit dem 7. Juli sitzt der 21 Jahre alte Deutsch-Algerier bereits in U-Haft. Der Grund: Er soll auch an dem Handel mit mindestens 700 Kilogramm Marihuana beteiligt gewesen sein, von denen die 350 Kilogramm dann später geraubt wurden. Der Haftbefehl gegen ihn wurde nun erweitert.

Den Auseinandersetzungen wird eine Serie von Explosionen in mehreren NRW-Städten zugerechnet. Als negativer Höhepunkt der Gewalttätigkeiten gilt eine Geiselnahme im Juli, bei der zwei Personen nach Köln gebracht und gefoltert wurden.