Wort "Spielplatz" abschaffen? Jetzt meldet sich Kölns OB Reker zu Wort

Auch sei die Tragweite der Änderung "allem Anschein nach" nicht in ausreichendem Maße erkannt worden. "Eine solche grundsätzliche Umbenennung ist kein einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung", erklärte Reker - so etwas müsse im Stadtrat entschieden werden.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) ging am Mittwochabend auf deutliche Distanz zu den Plänen der städtischen Verwaltung und kündigte an, die Umbenennung an eine Entscheidung im Kölner Stadtrat zu knüpfen.

Kölns scheidende Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) hält nichts von den Plänen. © Christoph Reichwein/dpa

So soll es nun auch kommen. Reker will den vorliegenden Vorschlag am 4. September in einer Sitzung des Gremiums zur Entscheidung vorlegen. Nur nach einer Zustimmung würden dann die Schilder erneuert.

Hintergrund der Aktion ist eine schon fast zwei Jahre zurückliegende Entscheidung im Jugendhilfeausschuss der Stadt. Dort forderte man, ein neues Schild für die mehr als 700 Kölner Spielplätze zu entwickeln.

Zur Begründung hieß es damals unter anderem, dass die Spielplätze in Köln für Kinder, aber auch für Jugendliche da seien.

"Die oftmals veralteten Schilder geben dies jedoch nicht wieder und suggerieren, dass es sich lediglich um 'Kinderspielplätze' handele, die nicht von Jugendlichen genutzt werden dürfen", so die Annahme. Sie führten zu Konflikten.

In einer jüngst veröffentlichten Mitteilung der Verwaltung waren dann das Ergebnis des Denkprozesses und ein neues Design präsentiert worden. Die neue Überschrift lautete nun "Spiel- und Aktionsfläche".