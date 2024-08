Doch kein Asbest an Kölner Gymnasium: Unterricht kann am Montag starten!

Am Heinrich-Mann-Gymnasium in Köln kann der Unterricht am Montag wieder regulär anlaufen. (Archivbild) © Timm Bourry/Stadt Köln

Das hat die Stadt Köln am Freitagabend mitgeteilt. Zuvor waren während Bauarbeiten in dem Gebäude noch geringe Konzentrationen des alten giftigen Baustoffs per Stichproben gemessen worden.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Behörde den Bau dann vorsorglich gesperrt und eine Untersuchung angeordnet. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler mussten daraufhin auf andere Gebäudeteile ausweichen oder wurden wie zu Corona-Zeiten digital von zu Hause unterrichtet.

Nachdem die insgesamt 47 Staubmessungen und 31 Raumluftproben alle negativ waren, könne der Unterricht ab Montag wieder regulär stattfinden, hieß es von der Stadtverwaltung dazu.

Die Eltern der Schüler wurden von der Schulleitung und der Schulpflegschaft über die aufgehobene Sperrung informiert.

Außerdem solle es bald noch einen Informationstermin geben, in der das Untersuchungsergebnis erläutert und Fragen dazu beantwortet werden.