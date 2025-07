Die Hohe Straße kriegt Nachschub: Dieser Gigant aus Seattle zieht dort bald ein

Köln - Die Hohe Straße in der Kölner Innenstadt bekommt mal wieder einen neuen Mieter. Der dürfte vielen allerdings schon bekannt sein.

Alles in Kürze

Klingt optimistisch, denn in letzter Zeit wurde der Leerstand dort immer präsenter. Statt schicken Einkaufsmöglichkeiten finden sich hier mittlerweile viele Imbisse und kleinere Ramschläden. Und jetzt ein weiterer Starbucks?

Diesmal an der Ecke Hohe Straße/Brückenstraße, wo vorher der Xiaomi-Store war. Das hat die Immobilienfirma Lührmann am Montag (28. Juli) bekannt gegeben.

Die Kaffee-Kette scheint es aber ernst zu meinen: Das neue Café soll nicht einfach irgendeine Filiale sein. Ganze 257 Quadratmeter sollen dafür in eine neue schicke Wohlfühloase umgebaut werden. Die Eröffnung ist für Frühling 2026 geplant.

Damit reiht sich der neue Standort in eine wachsende Starbucks-Liste in Köln ein: Neumarkt, Gürzenichstraße, Rudolfplatz, Hauptbahnhof, Rhein-Center in Weiden, Flughafen Köln/Bonn und jetzt auch die Hohe Straße.

Keine große neue Überraschung also, aber immerhin ein leer stehender Laden weniger.