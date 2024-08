Dreister Diebstahl am Stadion des 1. FC Köln: Schaden von 300.000 Euro - Zeugen gesucht!

Köln - Dreister Diebstahl im Schatten des RheinEnergie-Stadions in Köln ! Die Polizei der Millionen-Metropole sucht jetzt dringend Zeugen!

Das RheinEnergie-Stadion im Stadtteil Müngersdorf ist die Heimspielstätte von Zweitligist 1. FC Köln. © Roberto Pfeil/dpa

Wie die Behörde am Dienstag in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, hatten sich mutmaßlich mehrere Täter durch das Tor am Jahnwiesenweg Zugang zum Außengelände der Heimspielstätte von Zweitligist 1. FC Köln verschafft.

Von vier Rasenscheinwerfern schnitten sie die Anschlusskabel ab. Anschließend ergriffen die Gauner mit ihrer meterlangen Beute die Flucht und entkamen unerkannt.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich die Tat an der Aachener Straße im Stadtteil Müngersdorf zwischen Freitagabend (2. August) und dem gestrigen Montagmorgen.

Der entstandene Sachschaden ist enorm und wird von den Beamten auf satte 300.000 Euro geschätzt.

Eine Fachfirma wird sich um die Instandsetzung der Scheinwerfer kümmern, die bis auf Weiteres nicht mehr funktionsbereit sind.